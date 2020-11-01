新疆增61「隱形感染」 山東感染凍肉流市面

另外，河北昨緊急尋找2名與無症狀感染者接觸人員。河北「霸州發布」微信公號稱，河南濮陽市由非洲返國的無症狀感染者張××，在天津隔離期滿後，於10月23日乘坐列車由天津西站至河南省鶴壁東站，其間在霸州市勝芳站停靠3分鐘，霸州市疾控中心呼籲曾與張××在同一車廂的兩人盡快與他們聯絡。

山東省安丘市政府微博昨通報，一批從巴西進口、外包裝抽檢呈陽性的15件冷凍豬肉，「不慎流入」肉品批發零售中心。當地啟動應急預案，全面對環境核酸檢測和消毒殺菌，隔離接觸人員。通報稱目前涉事人員檢測結果均為陰性。

台2人接種流感疫苗現疑GBS症狀

中央社報道，台中、基隆有2人接種流感疫苗後出現四肢發麻及味覺喪失，疑似格林巴利症候群（GBS）症狀。雖與流感疫苗關聯性仍待釐清，但醫生警告，國際已有19宗新冠個案與GBS有關，應儘速採檢。其中一人昨晚檢測結果為陰性。過去4日，台有7人接種流感疫苗後死亡，不過當局稱死因與疫苗無關。

（抗疫新階段）