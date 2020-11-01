美歐多國登機赴華須持「雙陰性證明」

截至目前，新規涵蓋的國家包括美國、俄羅斯、英國、法國、德國、意大利、瑞士、愛爾蘭、荷蘭、芬蘭、丹麥、波蘭、羅馬尼亞等。新規在各國生效日期不盡相同，多數為本月初，如美國是11月6日，俄羅斯是11月4日。按照中國大使館的要求，從相關國家直飛內地的乘客，必須持有登機前48小時內的「雙陰性證明」；而經第三國中轉的乘客，必須在出發國和最後一個直飛中國航班的中轉國分別接受檢測，在兩次登機前均已獲得48小時內的「雙陰性證明」；從第三國出發、在適用新規的國家中轉的乘客，也須在上述國家獲得48小時內的「雙陰性證明」。不過，中國大使館提醒旅客盡量避免經第三國中轉或從第三國出發到當地中轉，建議乘搭直航班機赴華。

中國籍乘客可申「綠色健康碼」

中國籍乘客在取得「雙陰性證明」後，可透過微信「防疫健康碼國際版小程序」，拍照上傳證明，申請「綠色健康碼」。外國籍公民在取得「雙陰性證明」後，要掃描護照資料頁、陰性證明和已簽字的健康狀况聲明書，連同航班信息，發送至中國駐當地使領館指定的電郵，中國使領館審核通過後會透過電郵將健康狀况聲明書掃描件發還申請人，乘客要自行打印、隨身攜帶。

（綜合報道）

（抗疫新階段）