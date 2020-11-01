網上「掙外快」變外泄情報 工程師判囚 向境外組織提供軍工能源秘密

「創投公司楊總」聯繫 噓寒問暖

河南廣播電視台《都市報道》欄目報道，供職於河南平頂山一家企業的高級工程師劉欣（化名）是一名軍事愛好者，曾寫過與軍事題材相關的論文，還兼任幾所軍事大學的審稿人。2018年10月，劉欣在網上投遞多份兼職簡歷後，一位自稱創投公司的楊總跟他聯繫，承諾「只要合作方式合適，報酬不是問題」。

此後，劉欣和楊總幾乎每天通話、收發郵件。持續半個月後，劉欣愈來愈認可這位「大哥」，對其要求都盡力幫忙。《大河報》報道，劉欣說，對方說話帶有南方口音，溝通能力很強，經常對自己噓寒問暖，「感覺對方就像一位事業有成且熱心的前輩，很有見識還不吝賜教」。劉欣甚至把自己日常工作出差行程告訴對方。劉欣記得有一次去雄安新區出差，對方專門詢問他雄安新區建設情况、整體規劃情况等。

索雄安新區核電站資料

每次蒐集完信息，劉欣就會通過郵件傳給楊總，而楊總要求劉欣一定要將郵件加密。劉欣在和楊總聯繫的3個月裏，向對方傳送了一些軍事和能源的雜誌信息，有些是公開發售的，有些是在網上查到的。楊總則一直要求提供國內軍工類雜誌公開出版前的最新文章，劉欣所在單位合作電廠項目的具體情况，甚至明確索要國內某核電站的建設規劃、運行情况、可承受武力攻擊程度等資料。

6萬元報酬 蒐任職企業信息事敗

有一次，楊總讓劉欣蒐集他任職企業的涉密信息，並向他保證不會告訴任何人。劉欣整理好信息後，隱藏儲存在自己的電腦中。因為這些信息涉密程度較高，這一次他要楊總支付6萬元作為報酬。就在雙方談好價格準備交易時，平頂山市國家安全機關逮捕了劉欣，並搜查了他的辦公室和住所。

報道稱，經過調查發現，楊總是境外某機構成員，而他所說的海外創投公司並不存在。經有關部門鑑定，劉欣蒐集的十幾份信息都屬於情報範疇，不能對外公開，更不能向境外傳送。去年9月，平頂山市中級法院以為境外刺探、非法提供情報罪，判處劉欣有期徒刑9個月，剝奪政治權利一年，並處罰金2萬元。

劉欣今年40歲，他自述在大學所學專業是機械和航空領域，2012年入職平頂山市一家企業，成為高級工程師，每月人工1萬元左右。由於崗位特殊，劉欣入職時就和單位簽訂了保密協議。他的收入在當地不算低，但他見到在私企工作的同學月入4、5萬元，想要尋求更好待遇。報道並沒有交代劉欣所在企業名稱。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676