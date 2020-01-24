科學家遺址檢古人DNA 證逾10萬年前居青藏高原

新華社報道，白石崖溶洞遺址早年出土一枚古人類下頜骨化石，經體質人類學、古蛋白和鈾系測年技術分析，確認為距今約16萬年前的丹尼索瓦人化石。2018至2019年發掘期間，相關團隊和專家的研究，揭示了丹尼索瓦人在晚更新世(約12萬至1萬年前)長期廣泛分佈在歐亞大陸東側，長期生活在青藏高原上。該遺址是目前東亞第一個發現丹尼索瓦人化石和丹尼索瓦人DNA的舊石器時代考古遺址，是青藏高原史前考古的重大進展。

熱水墓分地表地下部分

青海都蘭熱水2018血渭一號墓位於都蘭縣熱水鄉，是一座唐（吐蕃）時期的高級貴族墓葬。地表尚保留塋牆、祭祀建築、封土和回廊等墓園建築，地下部分由墓道、照牆、甬道、墓門、墓壙、墓室組成。墓內出土金銀器、銅器、鐵器、漆木器、皮革、玉石器、玻璃器及紡織品等各類文物1000餘件。這是熱水墓群考古發現結構最為完整、複雜的高等級墓葬，發掘對研究唐（吐蕃）時期熱水地區的葬制葬俗及唐帝國與少數民族關係史、絲綢之路交通史、物質文化交流史等相關問題具有重要價值。