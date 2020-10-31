青島隔離區護士染疫 鍾南山：中國難爆第二波

於黃金周爆發新一波疫情的山東青島，昨日公布新個案，證實周四（29日）新增一宗本土確診，病患來自青島市李滄區。據青島市衛健委提供的信息顯示，確診34歲賈姓女病患為接收青島市胸科醫院新冠肺炎患者定點收治醫院青島市第三人民醫院的隔離封閉病區護士。

官方：封閉區感染 無社區傳播風險

病人在10月18日前，多次核酸檢測均為陰性，當日進入隔離封閉病區工作，至29日再作核酸檢測時，結果顯示為陽性。專家組在結合流行病學史、臨牀表現及實驗室檢測結果，確診為普通型新冠肺炎病例。當地防控部門還據此排查到與她密切接觸的71人，均為隔離封閉狀態下人員，現已集中隔離醫學觀察。官方通報稱，經國家和山東省、青島市聯合專家組調查，該護士在隔離封閉病區內工作時，意外暴露感染，未發現醫院制度管理漏洞，排除社區感染可能，無社區傳播風險。

另外，昨日晚間新疆當局介紹喀什疫情時稱，截至29日，新疆現有確診病例45宗，無症狀感染152宗，均為喀什地區疏附縣報告。此前一日，疏附縣新發現14宗核酸陽性個案，全部來自接受隔離醫學觀察者，均與站敏鄉三村工廠相關聯。

張文宏：新彊疫情能很好控制

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏回應央視新聞時表示，喀什發現無症狀感染者只是證明這個疾病早期的發展階段。他表示，無論哪個階段，按照中國當前的抗疫策略，最終都能得到很好的控制。

面對國際上愈來愈多國家陷入第二波疫情，內地多城也接連爆發感染事件，鍾南山昨以視像形式出席中醫藥論壇時表示，「從全球來看，第二波新冠肺炎疫情實際上已經開始，現在隨着天氣的變冷，特別是北半球情况會加重。」但他強調，按照現時中國的防控制度及執行強度，不認為第二波新冠肺炎疫情會在中國爆發。

（綜合報道）

（抗疫新階段）