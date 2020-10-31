北京聞風：五中全會的台海啟示 ／文：鍾鳴九

在對國際形勢的判斷上，五中全會公報作出諸多重要論述：中國發展仍然處於重要戰略機遇期；和平與發展仍然是時代主題；要「保持戰略定力，辦好自己的事」等。中美緊張狀態短期難緩解，戰略競爭成為新常態，進入多領域、高強度的長期混合博弈期。台海議題的「雙刃劍」作用更突顯，美國主打「台灣牌」的影響仍是解決台灣問題的最大外部因素。

大陸涉台分析人士認為，五中全會整套擘畫與論述，顯示民族復興乃是大陸重中之重的大局，統一必須兼顧多重因素，如哪種方式統一的代價最小，對兩岸最有利？哪種方式對統一後的台灣治理最有利？哪種方式對民族復興和兩個百年奮鬥目標的影響最小？須知統一是為國家完整、更為強盛，不可盲目為之。

有意降溫輿論 統一放眼30年

與此同時，分析人士也認為，這絕不意味中共因此對統一刻意閃避。事實上從此前抗美援朝70周年紀念大會傳遞的聲音，及五中全會對軍隊現代化的超前部署，都可看到官方信心滿滿，更何况中共視統一為民族復興的必然要求。

另一方面，民間充斥統一不宜久拖的聲音，但分析認為，五中全會要求保持戰略定力，辦好自己的事，有對輿論降溫之意。即看待統一問題，不應被眼前亂花迷眼，至少要放在未來5年、15年，甚至30年的區間內來冷靜視之。

台灣分離意識短期難改

分析人士認為，五中全會公報透露出的邏輯是，處理好台灣問題，推進兩岸關係、穩住台海局勢，就能為實現兩個百年奮鬥目標和民族復興創造有利環境。推進民族復興進程中，提高實力，也能為最終解決台灣問題積存力量。五中全會公報透露大陸高層基本認知是，解決問題要堅持在發展的基礎上依靠實力。

目前中共解決台灣問題的決心沒變，且能力更強，更自信。戰略上，大陸以對台壓倒優勢繼續發展，大陸的制度和治理體系優勢正逐步顯現，對台影響力持續增強。

民意上，儘管台灣主流民意中，台灣主體意識和分離意識短期難以扭轉，但渴望從兩岸關係和平發展中分享紅利的基礎不弱。國際上，中國的大國地位在變局中進一步突顯，國際社會堅持一個中國的格局將進一步鞏固。

長遠視之，台海統一與否的主導權在大陸，但統一方式則考驗着兩岸的定力與智慧。

文：鍾鳴九