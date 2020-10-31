中美辦危機溝通會議 專家：證兩軍關係正常

美國國防部周四表示，此次工作會議讓美軍與解放軍就預防與管理危機、減少軍隊風險原則，建立互相理解，雙方同意在危機期間建立及時交流機制的重要，以及保持定期交流管道以預防危機的必要。中國國防部發言人吳謙周四表示，中美軍方高層曾於上周二（20日）通話，同意加強溝通管控分歧，也證實雙方舉行了危機溝通工作小組視像會議。他表示，中美雙方商定將在11月中旬以視像會議方式，展開2020年度中美兩軍「人道主義救援減災」研討交流活動。

《環球時報》引述一名不願透露姓名的軍事專家解讀，這顯示當下中美軍事關係比較正常，不僅沒有中斷，還有正常合作，有溝通交流。這些信息證明，當前局勢並非如外界認為「戰爭衝突一觸即發」。

台媒指陸1:1模擬清泉崗基地

日本《富士新聞網》日前披露一張據稱是甘肅沙漠的衛星影像，台灣「三立新聞網」稱，相片中圖形為「鼎新基地」，是1：1模擬台灣清泉崗基地。報道指，基地用作解放軍模擬空襲，其中幾個地區是用做「精準打擊」練習，地上更留有打擊目標的坑洞。「環球網」則形容報道是「對號入座」。

練兵備戰列十四五 分析稱因美台

對於十九屆五中全會公報提出「十四五」規劃中國防及軍隊部分中「全面加強練兵備戰」，軍事專家宋忠平對《文匯報》稱，「十四五」首次將捍衛發展利益放到了建軍強軍的主要目標之一，而「練兵備戰」就是為了捍衛國家的主權、安全和發展利益是一脈相承。內地自媒體「政在發聲」分析，寫入「練兵備戰」，「目標很明確，當然主要是國際大環境，尤其是美國等因素所致，但是台灣也是一個必不可少的因素」。