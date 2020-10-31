中共中央：中美脫鈎不現實沒好處 強調實現2035目標 靠改革開放創新

前一日發布的五中全會公報對中美關係隻字未提，昨被問到在中美經濟可能「脫鈎」下如何實現中國綜合國力大幅躍升、形成對外開放新格局、人均GDP達到中等發達國家水平等「2035年遠景目標」時，韓文秀表示，這確實需要適宜的外部環境，當前經濟全球化雖然遇到逆流，但今後還會在曲折中深入發展，中美的經濟聯繫是由雙方經濟結構的互補性和全球經濟的開放性所決定，徹底「脫鈎」根本不現實，對於兩國及整個世界來說也沒有好處。

「新發展格局」實現雙循環

韓文秀說，其實真正想脫鈎的少而又少，真心要合作的多而又多。今年第三季度在疫情衝擊下，中美雙邊貿易額比去年同期增長16%，要「不畏浮雲遮望眼」，繼續高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，堅定維護多邊主義，堅定站在歷史正確的一邊，積極塑造有利的國際環境。他稱，實現2035年遠景目標，關鍵是要練好「內功」，最重要是改革、開放、創新3件事。

國家主席習近平年中提出「內循環」和「雙循環」以來，有評論認為這是在國際圍堵下中國將發展重點從對外開放轉向國內，但當局已多番反駁。韓文秀重申，「新發展格局」強調的是國內國際雙循環，不是國內經濟的單循環，而國內循環也是建立在國內統一大市場基礎上的大循環，不是每個地方都搞自我小循環，不是說層層要搞省內循環、市內循環、縣內循環。

韓文秀又強調，要深入參與國際循環，在更高水平上擴大對外開放，擴大外資企業的市場准入，更好地利用國內國際兩個市場兩種資源，因此構建「新發展格局」絕不意味對外開放地位的下降，相反未來中國外貿進出口、利用外資、對外投資的規模將會持續擴大。

科技部:自立自強與合作不對立

外界關注五中全會提出的「科技自立自強」，科技部長王志剛表示，自立自強與開放合作不是對立關係，中國的科技創新從來不是封閉式，今後也不會關起門來自己搞創新。他說，中國一方面要提高自主創新能力，辦好自己的事情，因為關鍵核心技術是要不來、買不來的，另一方面希望學習借鑑更多的國際先進經驗，同時向世界分享更多的中國科技成果。他還提到，將進一步改善中國科技創新的法律政策環境，加強知識產權保護，為來華工作創業的海外人才提供平等機會和便利條件。

至於中國的經濟增速，國家發改委副主任、國家統計局長寧吉喆稱，「十四五」規劃將會在認真測算的基礎上，提出相應的量化目標和具體指標，推動經濟實現量的合理增長和質的穩步提升。

（綜合報道）

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