台軍機訓練墜海 機師送院不治 5年六宗事故 F-5全停飛

當時天氣符合訓練標準

中央社報道，墜毀的F-5E戰機編號為「5261」，於7時29分從台東志航基地起飛，但不到兩分鐘就報告出現故障，並墜落在基地北面海域一海里處，其間機師朱冠甍跳傘。空勤總隊緊急派出直升機搜救，於8時17分在海上尋獲朱冠甍，8時49分朱冠甍被送往台東馬偕醫院搶救，至9時27分宣告不治。院方稱，朱冠甍被救起時呈現心肺功能停止狀態，送院途中實施過2次電擊，但仍回天乏術。

台灣空軍參謀長黃志偉中將其後向傳媒稱，事發時一批2架F-5E執行飛行訓練「基本攻防」科目。涉事飛機為長機，升空後即以無線電通報右引擎故障。黃志偉指出，當時天候狀况能見度11公里，對機師而言「無視障」，天氣符合訓練標準。

台媒：為保村民安全 戰機降海上

失事飛機出廠時間為1980年，飛行總時間6260小時。上次檢驗是在2019年9月29日至當年12月18日執行。《聯合報》引述台國防部表示，意外是跳傘高度不足，機師遭傘繩纏住，影響逃生而溺水殉職。《自由時報》則稱，朱冠甍為了確保附近村民安全，將戰機開到海上，卻因此喪失跳傘高度。

據台軍資料，朱冠甍1991年出生，累積飛行時數700小時。朱母表示，之前已聽兒子抱怨F-5E戰機遲早會出事，未料一語成讖。黃志偉稱，F-5型機部隊全面停止飛行，執行特檢及調查作業。民進黨立委王定宇則表示，預計2023年至2026年完成F-16V戰機及勇鷹高教機交機後，就全數汰除F-5戰機。

台軍F-5E型戰機為1973年與美國簽約合作生產，1974年首架機在台灣裝備完畢，並交付台空軍，至今已逾40年，主要用作訓練。根據相關數據顯示，自2015年起台軍發生6宗軍機墜毁事件。新華社綜合台灣傳媒報道，今年以來，飛機失事、衝鋒舟和坦克翻覆等意外事故，已累計造成台軍15名官兵死亡。