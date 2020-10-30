中疾控首席專家：新冠病毒或冷凍產品傳入

《環球時報》報道，武漢大學醫學部基礎醫學院病毒研究所教授楊佔秋前日表示，如果華南海鮮市場曾有進口海產品交易，那就存在新冠病毒透過冷鏈運輸產品傳入的可能性。中疾控生物安全首席專家武桂珍日前也稱：「過去我們在做病毒溯源時一直在尋找中間宿主，現在或許是時候重新審視一下，病毒到底是不是來自野生動物。」

中心主任：

或早適應人類 某地休眠

澎湃新聞報道，中疾控中心主任、中科院院士高福也稱，「一開始我們都懷疑病毒是從動物傳染到人的，現在10個月過去了，還沒找到動物宿主，很可能這個病毒早就適應人類了，它在某個地方休眠。」他還提到，武漢疫情也在華南海鮮市場爆發，「這個病毒和海鮮市場什麼關係？」

楊佔秋指出，若將源頭鎖定在冷鏈運輸的進口產品上，就需回答產品怎麼被污染、源頭在哪的核心問題，「此前病毒溯源的重點在野生動物身上，如蝙蝠，但沒有集中關注魚類、豬、牛、羊等傳播新冠病毒的可能性」，根據過去對冠狀病毒的認知，這些動物感染的病毒不會傳染人，但新冠病毒可能推翻這些結論，「不過，上述猜測目前均沒有足夠的證據支撐」。另有一名病毒學專家指出，目前看冷鏈傳播還是新冠病毒傳播的次要途徑，若病毒從海外流入，需解釋為何來源地沒有最先爆發疫情。

（抗疫新階段）