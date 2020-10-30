美控獵狐人員 華籲勿淪避罪天堂

《紐約時報》報道，據聯邦調查局局長（FBI）克里斯托弗．雷（Christopher Wray）表示，8人在中國官員指示下，調查、跟蹤、騷擾，甚至利用家人來脅迫政治異見人士和逃犯返回中國受審，手段包括利用這些人士的家人作為威脅。5人已分別在新澤西州、紐約與加州被捕，其中除一人歸化美國，其餘為中國公民。另3人據信目前在中國。

被指藉反貪追捕異見者

外交部：打擊跨國犯罪是正義

助理司法部長德默斯（John Demers）日前稱，中國「獵狐」以國際反貪為名，實際上很多時候是追捕中共政敵、異見分子。他說美國不歡迎類似行動，「遵守法治的國家開展國際執法活動有許多既定的方式，（但）肯定不包括（獵狐）這樣的。」

對此，汪文斌昨回應表示，打擊跨國犯罪、開展國際追逃追贓是正義事業，得到國際社會廣泛認同；指美方「無視基本事實」，「別有用心」對中方追逃追贓工作進行污衊抹黑，中方對此堅決反對。又敦促美方立即糾正錯誤，「不要淪為犯罪分子的『避罪天堂』」。

報道：美將和統會列外國使團

另據「美國之音」報道，同日美國務卿蓬佩奧宣布，將總部位於華盛頓的「中國和平統一促進會」美國分支列為外國使團，並退出2011年與中國簽署，關於成立美中州省長論壇促進地方合作的諒解備忘錄。他稱和統會是由中國統戰部控制，而統戰部是中共在海外拓展影響力及宣傳的機構，今次行動是要讓外界認清，和統會傳播的信息都是來自北京。