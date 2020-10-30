強調科技「自立自強」 高水平開放

早前國家主席習近平到廣東考察時，在汕頭一家電子企業強調，自主創新是增強企業核心競爭力、實現企業高質量發展的必由之路。「我們要走一條更高水平的自力更生之路，實施更高水平的改革開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。顯示在中國未來的發展過程中，「自立自強」將是一個重要的要求。

推動貿易投資自由化

公報還提出「實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面」。

全會指出，堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，依託中國大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。要建設更高水平開放型經濟新體制，全面提高對外開放水平，推動貿易和投資自由化便利化，推進貿易創新發展，推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與全球經濟治理體系改革。

此外全會提出全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制；推動「有效市場和有為政府」更好結合。