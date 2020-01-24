2035年人均GDP看齊中等發達國 五中全會提出 學者倡推進決策民主化

昨日發布的五中全會公報提出，到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。對外開放新格局形成，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。

基本實現社會主義現代化

公報稱，到2035年，國家治理體系和治理能力現代化基本實現，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會；建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強。屆時人均國內生產總值（GDP）達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小。此外，國防和軍隊現代化基本實現，全體人民共同富裕取得更明顯實質性進展。綠色生產生活方式廣泛形成，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。

這是繼1995年後，五中全會第二次提出「五年規劃」之外的15年「遠景目標」。當時的中共第十四屆五中全會，提出到2010年「實現國民生產總值比2000年翻一番，使人民的小康生活更加寬裕，形成比較完善的社會主義市場經濟體制」。

今年7月底的中央政治局會議上，已宣布這次五中全會將增加「2035年遠景目標的建議」重要議程。

第二次提出遠景目標

2035年遠景目標的說法源自2017年中共十九大報告。當時中共總書記習近平在報告中提出，「2020年到2035年，在全面建成小康社會的基礎上，再奮鬥15年，基本實現社會主義現代化」。在此之前，中國政府沿用國家前領導人鄧小平1987年提出的「三步走」戰略，即到2050年基本實現社會主義現代化。這一目標自此提前了15年。

廣州市社會科學院高級研究員彭澎對本報表示，15年的遠景規劃時間跨度較大，難以有具體實施框架，從國家治理體系現代化來說，「要推進決策民主化，在論證、公示、聽證等方面更加公開透明，雖不是西方投票式的民主，但也包含了民主的概念，讓民眾有講道理的機會和場所，亦是推進中國特色民主」。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676