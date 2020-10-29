任正非談華為困難：自家晶片中國造不出

任正非發言稿的標題為《向上捅破天，向下扎到根》，其中指出要重視基礎教育，表示國家不僅要重視科學理論、工程技術的研究，也要重視一些不以應用為目的的純研究，「不然我們怎麼能向上捅破天呢？」他說，以中國的經濟體量，應該可以允許一部分人做畫家「梵高」（意為潛心創造，不求回報）。

他指出，中國的基礎工業還不強，說華為目前遇到的困難，「不是依托全球化平台在戰略方向上壓上重兵產生突破，而有什麼錯誤。而是設計的先進芯（晶）片，國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造芯（晶）片」。

「美愈講脫鈎 愈要堅持開放」

任正非並提到美國近來關於「科技脫鈎」的主張，稱美國是因為開放才走到今天的強大，封閉會重返落後。他勉勵學生，「美國愈講脫鈎，我們愈要高舉科學無國界，堅持開放和國際化」，「要站在前人的肩膀上」，「堅持向一切先進學習，封閉是不會成功的」。

美國針對華為的晶片禁令上月15日生效，凡使用美國軟件或技術的廠商，未取得美國政府許可的，已停止向華為供貨。分析指禁令將極大打擊華為手機業務，華為手機目前靠晶片庫存維持營運。