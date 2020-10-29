官方撐京滬冀試自動駕駛 交通部：加強政策支持 推進制定規範

百度北京推自動駕駛的士免費試搭

澎湃新聞報道，本月11日，內地互聯網巨頭百度推出的自動駕駛的士服務，在北京全面開放。當日起，北京市民毋須預約，便可在經濟技術開發區、海淀區、順義區等區域數十個自動駕駛的士站點，直接用手機下單免費試乘自動駕駛的士。

交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任吳春耕昨在國新辦發布會上稱，上述自動駕駛的士服務，是在實際道路交通環境下的技術性能測試，經政府依程序批准實施，目前運行良好。他表示，交通部歡迎和支持有關城市和企業大力開展創新，在確保安全的前提下，依法合規開展試點，加快推進自動駕駛技術發展及應用。

接下來，交通部將結合交通運輸科技創新的中長期發展綱要，以及「十四五」發展規劃研究，系統梳理自動駕駛技術、車路協同等相關研發需求，部署推進相關工作。同時，交通部正就研究中的國家車聯網產業標準體系建設指南，公開徵求意見。並加快將自動駕駛試點示範納入「交通強國試點」。

交通部去年發布的《關於開展交通強國建設試點工作的通知》提出22項試點任務，其中包括建設「智能（慧）交通」，要推廣與智能交通裝備協同的新一代交通基礎設施、大力提升基礎設施智能化水平等。

全國19城推相關政策開展試點

《未來汽車日報》報道，今年2月至4月，交通部聯同其他國家部門陸續出台多個政策或有關標準制定文件，包括《智能汽車創新發展戰略》、《汽車駕駛自動化分級》，以及國家層面的首個與自動駕駛相關的公路技術規範徵求意見稿等，進一步推動各地發展自動駕駛產業。

自2016年起，北京、上海、廣州、深圳及湖南長沙成為最早一批投入自動駕駛產業城市，在相關政策規劃、示範基地建設、資金支持和人才培養等方面一直走在全國前沿。此外，前述報道指，據不完全統計，目前浙江、江蘇、福建、安徽、廣東、四川、重慶等省市有19城已推出自動駕駛相關政策以及開展測試基地和示範區建設。