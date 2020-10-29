美國安顧問批威脅民主 華春瑩：中國不想變美國

奧布萊恩稱華圖控制美國言論

華春瑩：中國對五千年文明自豪

觀察者網報道，奧布萊恩21日在《外交雜誌》刊文稱，幾十年來，美國的傳統觀點認為，中國首先會從經濟再到政治上變得愈來愈「民主自由」，這只是一個時間問題。但他認為這是美國犯的一個大錯，「這種誤判是上世紀30年代以來美國外交政策最大的失敗」。文中稱中國利用影響力來控制美國言論，對包括美國在內的「西方民主」構成威脅，稱中國通過華為、中興等中企產品來蒐集美國人的數據。奧布萊恩又稱，在美國總統特朗普領導下，美國的決策者開始意識到中國正在做些什麼，並正展開全面反擊。美國官員帶頭教育美國民眾，讓他們了解「中國是如何利用美國自由和開放的社會來推動不利於美國利益和價值觀的議程」。

華春瑩27日在Twitter回應說，奧布萊恩在文章中說的話，「再一次證明了他對中國是多麼的無知」，中國對自己五千年的文明很自豪，對自身道路、理論、制度、文化都充滿自信，「中國從來不想成為另一個美國，也不想取代美國或威脅西方民主」。華春瑩表示，同樣地，美國也應該停止企圖改變中國，停止剝奪中國人民發展和追求美好生活的權利。