台「無限高」導彈試射前 陸軍機進空域 台專家料應對大陸短程彈道導彈

《聯合報》報道，台中科院僅表示為例行試射，外界研判可能是未曝光的「增程型天弓三型」或是「增程型雄二E巡弋導彈」。此前，曾安排在本月中旬試射，但疑因天候不佳延後。

靶彈宜蘭蘇澳海軍基地射出

據台灣漁業署此前發布的射擊通報，試射地點為位於屏東的九鵬基地，最大彈道高度為「無限高」，射擊危險區域自基地往外海擴伸，並從蘭嶼、綠島外海往北延伸，直到宜蘭蘇澳外海，形狀呈現一個反「L」形，南北距離長達約300公里。試射時間擬定28、30日及11月5、6日，昨日試射時間為上午9時至10時半。據「ETtoday新聞雲」報道，昨日上午9時23分，靶彈由宜蘭蘇澳海軍基地射出。蹲守的軍事迷表示「靶彈太快了，聽到巨響一轉頭就只剩煙霧」。

外界研判，此次試射的是「強弓專案」的天弓三增程型防空導彈或增程型雄二E巡弋導彈，前者射程高度從45公里增程至70公里，可在解放軍導彈進入大氣層時攔截擊毁，後者由600公里射程提升至1000公里以上。專家分析，試射主要是針對大陸短程彈道導彈，驗證台灣接戰能力。公視新聞網引述台灣「亞太防衛雜誌」總編輯鄭繼文表示：「從蘇澳到台東、九鵬距離大概是300公里，很符合解放軍東風-11這種戰區彈道導彈的射程。」

導彈試射前，解放軍軍機再次飛入台灣空域。「台灣西南空域」facebook專頁指出，昨上午8時許，解放軍軍機運-9型電偵機進入台灣西南空域，高度7000米。台灣空軍在空警戒，並於8時9分兩次廣播驅離。10月至今，解放軍累計已進入台空域22天，台空軍廣播驅離次數達76次。

央視再發軍演片 稱證捍衛領土能力

另外，「央視軍事」昨發布影片稱，解放軍陸軍第75集團軍某合成旅在廣東西部某地，運用某新型彈炮結合防空武器系統，展開實彈射擊演練。

影片顯示，部隊官兵從發現到瞄準目標，再到集中火力打擊，車組成員在15秒時間內完成操作。數門車載高射火炮同時對1500米外的靶機開火，每秒超過10發的射速，瞬間形成密集攔截火力網。報道稱，近期，東部戰區在福建、廣東同步展開多兵種聯合立體渡海登陸演練，展示實戰能力和新型作戰力量，以實際行動證明有堅能力捍衛國家主權和領土完整。

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