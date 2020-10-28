打流感疫苗後4人死 台疾管署：與接種無關

中央社引述台疾病管制署統計稱，自本月5日台灣開始接種流感疫苗開始至前日（26日），全島接種不良事件共通報76宗。其中屬嚴重不良反應的有25宗；13宗屬延長住院/危及生命或死亡案件，包含4宗死亡。

台官方：均死於心血管疾病

台疾病管制署稱，經研判流感疫苗死亡個案與流感疫苗無關。死者年齡介於62至77歲，均死於腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。疾管署續稱，自本月16日傳出韓國首宗接種流感疫苗後死亡個案，台灣持續通報不良接種事件沒有明顯增加。但在周日（25日）台中一名男子出現急性多發性神經炎（GBS）症狀後，在前日就通報了11宗，創下今年流感疫苗開打以來單日通報數新高。

就台灣接種流感疫苗出現不良事件，據東森新聞網報道，台灣藝人吳宗憲26日在錄製《綜藝大熱門》節目前在facebook與網民互動，表示他近期消瘦很多，並透露曾打過流感疫苗，未料一連4日頭暈目眩，嚴重影響工作。吳並在影片中直呼，「等一下要錄《大熱門》，不知道我撐得住撐不住……我的世界是旋轉的！」又向兩名同事打招呼，稱自己非常頭暈「錄影可能就要看你們兩位了」。吳宗憲還表示，出現頭暈後，也有打電話回診所向醫生告知自身身體狀况，最終被要求回診，但因工作繁忙作罷。另有台南民眾在facebook群組「爆料公社」發文表示，其幼子接種過流感疫苗後，一直出現尿頻症狀，疑與疫苗不良事件有關。

專家稱接種疫苗後暈眩概率低

台防疫醫師林詠青表示，流感疫苗確實有接種後出現暈眩的情况，但出現概率大概0.1%至1%。而暈眩也有可能因其他問題引發。台疾病管制署副署長莊人祥也對此回應稱，民眾接種疫苗後若出現不適，應盡早就醫而非上網曝光抱怨。