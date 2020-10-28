加警：美方特別要求 扣孟晚舟電子設備

孟晚舟團隊此前以在拘捕過程中涉嫌濫用程序、侵犯孟的權利為由，起訴加拿大邊境服務局（CBSA）、皇家騎警等部門，要求終止引渡美國程序。據路透社、央視新聞等報道，此輪聆訊即主要審理程序濫用問題，由作為檢方的加拿大司法部律師與作為辯方的孟晚舟律師，盤問加方多名執法人員。

作供警：放特殊金屬袋免數據被刪

周一聆訊中，首名接受盤問的證人、加方華裔警員葉温斯頓（Winston Yep）稱，他是在孟晚舟抵達溫哥華前一日收到拘捕指示，且「出於安全考慮」，臨時改為在機場而非在飛機上將孟逮捕，並由CBSA先在機場對孟審問。他提到，美方特別要求搜去孟的電子設備並放入特殊金屬袋中，避免數據被遙距刪除，又指該請求是「程序的一部分」，沒有引起任何疑問。

孟方律師質疑，葉温斯頓作為受過訓練的軍官，其聲稱的安全擔憂理由不成立。律師認為，加方利用CBSA的特殊權力搜查孟的電子設備，並在沒有告知其憲法權利以及律師缺席的情形下，非法審問孟數小時，目的是幫助美國非法蒐集不利於華為的證據。加拿大司法部律師稱沒有侵犯孟的權利，亦無與美國串謀。華為加拿大公司26日發聲明表示，相信加拿大司法體系能夠維護誠信，確保公義。華為將繼續支持孟晚舟揭露其權利受到侵犯的真相。