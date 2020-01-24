中方制裁同日宣布軍售 美售台100套「魚叉」海防系統

一周兩度宣布軍售

美國之音報道，美國國務院已決定批准向台灣出售100套魚叉海岸防禦系統（HCDS）及相關設備方案。國防安全合作局於周一就此通知國會，該局稱，台灣方面要求購買的這100套魚叉海岸防禦系統，包括400枚RGM-84L-4魚叉第二批次岸射型導彈和四枚RTM-84L-4魚叉第二批次演練用導彈，另外還有411個貨櫃、100輛魚叉海岸防禦系統發射器運輸車、25輛雷達卡車、支持和測試設備、出版物和技術文獻、人員培訓和培訓設備等。

這是美方一周來第2度宣布對台軍售，也是美國總統特朗普上任後第9度軍售。在上周三（21日），美國國務院通知國會已批准三項對台軍售方案。包括火箭炮系統及相關設備、135枚對地攻擊導彈及相關設備和6個MS-110偵查吊艙及相關設備，總值約18億美元（約140億港元）。

台：提升不對稱戰力 陸：將挫敗台獨

美國本次對台軍售，是在中方周一（26日）宣布制裁美方軍火商後同日宣布。美國國防安全合作局表示，擬議中的軍售方案符合美國法律和政策，支持接受方使其武裝部隊現代化並維護「可信防禦能力」的持續努力，從而有利於美國的國家、經濟和安全利益。美方新聞稿指出，此次軍售項目的主要承包商為波音公司，為期8年。波音防務正在中方制裁名單中。本周一，中國外交部發言人趙立堅宣布，北京決定對參與此次對台軍售的美國軍工製造商洛克希德‧馬丁、雷神和波音防務等美國企業以及在售台武器過程中「發揮惡劣作用」的美國個人和實體實施制裁。昨日，外交部發言人汪文斌針對美國國務院再次批准一批對台軍售表示，中方將採取正當必要措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。

台灣總統府、外交部和國防部均對美國對台軍售表示「誠摯感謝」。總統府發言人張惇涵表示，這項軍售案將進一步充實台灣軍方戰略與防衛需求，加速提升「不對稱」戰力，並充分展現美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。中國國防部昨晚通過微信公號表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，攸關中方的核心利益，絕不容任何外來干涉。美國和台灣地區一些人妄圖以台制華、以武拒統，這是根本行不通的，最終必然是死路一條。聲明指，解放軍有足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，持續推進國家統一進程。

中央社引述全球防衛雜誌資深編輯宋玉寧指出，本次軍售版本的岸置魚叉導彈性能經過改良，對抗電子干擾能力提升，能夠在近海、雜波多的海域執行反艦任務，並提升對艦艇的殺傷力。不過淡江大學榮譽教授趙春山接受中通社訪問時稱，兩岸軍力不會因此次的軍售案改變。他認為，距美國總統大選還有一周時間，由於勝負難料，特朗普只得在選前加緊推動對台軍售，未來7天內不排除再有新一輪武器售台方案公布。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676