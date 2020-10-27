喀什再增26新冠 4鄉鎮被列高風險

綜合央視等內地媒體報道，喀什預計今將完成全地區474萬多人核酸檢測。新疆書記陳全國昨日亦已赴喀什指揮抗疫。前日（25日）深夜，喀什地區新冠肺炎防控指揮部決定，將疏附縣戰敏鄉等4個鄉鎮定級為疫情高風險地區。截至昨下午4時，新疆無新增新冠肺炎確診病例，新增無症狀感染者26宗，均在疏附縣。

河北、山東、北京等多省市以及澳門均推出相關指引，要求在過去14日內曾赴喀什的轄區內居民上報行程，北京和澳門則需要過去14日內有喀什方向行經史者提供14日內核酸檢測證明方可抵埠。

專家：恐有超級傳播者

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，喀什的感染數級可能意味已出現二代、三代甚至更多傳染病例，不能排除出現「超級傳播者」。他預計很多無症狀感染者可能在隔離期間出現症狀。復旦大學公共衛生學院教授姜慶則稱，無症狀感染者比例高是全球大勢，因無症狀感染者也是傳染源，會為疫情防控帶來難度。

（綜合報道）

（抗疫新階段）