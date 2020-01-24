毛岸英忌日教蛋炒飯 廚師KOL被指暗諷

網傳毛岸英因炒蛋炒飯被炸死

涉事網紅廚師王剛，在本月24日在新浪微博與YouTube上傳「揚州炒飯」的教學影片，並詳細講解炒飯的材料和烹飪方式。未料影片上傳後，即遭一些網民指摘這是在影射傳聞毛岸英在朝犧牲的原因。

王剛隨後回應稱並無此意，表示並不知毛岸英犧牲與「蛋炒飯」有任何關聯。但有網民在王的個人微博搜尋到他曾於2018年10月20日，臨近毛岸英10月24日冥誕時發布過「蛋炒飯」製作影片，因此認為他在撒謊。亦有網民整理時間線，認為王剛的影片經過一個月計劃和拍攝，一般耍小聰明的政治隱喻不會這樣做。

有官媒被指犯同類錯誤

對於王剛的解釋，不少內地網民並不接受。近年來，內地網絡不時傳出相關文章，明稱或暗指毛岸英在朝鮮受不了伙食差做「蛋炒飯」，才被美軍轟炸身亡。由此，每到毛岸英冥誕或忌日，便有網民在網絡搜索「蛋炒飯」相關的內容。此前，曾有網民發現《人民日報》等官媒亦曾在毛岸英忌日發布「蛋炒飯」相關資訊，一些網民斥責編輯失職無知。

關於「蛋炒飯」與毛岸英的關聯說法，《中國新聞周刊》在2010年曾引述《一個真正的人——彭德懷》一書，寫道「作戰處的參謀高瑞欣和翻譯毛岸英因為沒趕上吃早飯，他們認為敵機大概不會來轟炸了，於是從防空洞裏溜出來跑到木板房裏，從彭德懷的行軍牀下拿出幾個雞蛋，想利用那火爐子做雞蛋炒飯。恰在這時，從南方飛來四架美軍轟炸機……」志願軍司令部作戰處副處長楊迪的回憶錄也有類似表述。

見證者「闢謠」：作戰室沒蛋沒廚具

相關說法，遭到彭德懷參謀高瑞欣烈士之女楊彥坤否認。楊稱曾親自寫信給楊迪回憶錄中記錄「炒飯」事件的見證者成普，但對方回信時駁斥道：「作戰室既沒有雞蛋，也沒有炒飯的鍋瓢炒勺，也沒有油鹽之類。如果要煮雞蛋，到炊事班的灶房才行。作戰室是指揮打仗的地方，不具備這些東西。」

（綜合報道）