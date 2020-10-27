不滿對台軍售 中方再宣布制裁美軍火商

對於制裁，彭博社引述波音公司稱，將續與中國在民用航空合作，而洛克希德·馬丁則稱，軍售是政府間的交易，承認與美國政府合作而受到中方限制。雷神公司暫未對制裁置評。

點名洛克希德波音防務雷神

央視報道，趙立堅表示，美方向台灣地區出售武器裝備嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益。中方對此堅決反對、予強烈譴責，敦促美方停止售台武器及美台任何軍事聯繫。

趙立堅並未透露制裁的相關細節。本月21日，美國防部國防安全合作局發表聲明稱，美國務院已批准向台灣出售包括「海馬斯」多管火箭炮系統等總額約18億美元(約140億港元)的武器裝備。翌日，中國外交部稱中方將根據形勢發展作出正當必要反應。

這次是外交部第二次點名制裁洛克希德·馬丁公司。今年7月，美國向台灣出售「愛國者3型導彈」，外交部首次點名將對洛克希德·馬丁公司實施制裁。去年7月，美國對台軍售時，外交部表示，中方將對參與軍售的美企實施制裁，但並未點名相關軍火商。依照對台軍售的公開信息，涉及的美企包括雷神、通用動力（General Dynamics）、豪士科（Oshkosh）。

美列華媒「外國使團」 中方反制

去年7月，《紐約時報》曾報道，中國制裁不會影響美國國防承包商的軍火業務，但可能會影響相關企業在華的非軍事業務。例如，通用動力有生產受中國富豪歡迎的灣流私人飛機，雷神的相關合作伙伴在中國也有業務。

另據外交部網站消息，針對上周美國宣布將《解放日報》等6家中國媒體增加列管為「外國使團」，趙立堅表示，作為回應，中方要求美國廣播公司（ABC）、洛杉磯時報、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、新聞周刊、美國專題新聞社等6家美國媒體駐華分社，自即日起，於7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。