台史上首續牌聽證 中天電視揭屢違規 裁罰紀錄冠絕新聞台 6年21宗處分罰290萬

台灣《衛星廣播電視法》規定，電視執照每6年須換一次，屆期電視台要向NCC申請審查。中央社報道，NCC日前公告，鑑於中天新聞頻道續牌攸關「國家安全、產業整體發展、公共秩序、閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質、勞動權益等」，依行政程序法決定召開聽證會。

報告：違多項新聞專業倫理問題

有藍營及統派支持者近500人昨在會場外集會聲援。支持者揮舞旗幟，高喊「加油」「挺中天、反關台」等口號。昨天聽證會上，NCC方面多名由台灣新聞、法律、公民團體等相關領域學者擔任的鑑定人作報告指出，中天違反多項新聞專業與倫理問題，未能提供多元而公平的報道，且內部自律機制失能、營運不善。

鑑定人：去年申訴增2.7倍 質素更惡化

其中鑑定人公民參與媒體改造聯盟召集人林月琴提出，中天在現執照效期內被處罰金總額達全台灣新聞台之冠，2019年民眾申訴案件高達164宗，比過去增加2.7倍，顯示新聞報道質素更加惡化；且被處罰後未見積極自律反省，而是以「NCC政治打壓」為訴求。根據報告，中天近6年受處分事件21宗，已處罰金共計新台幣1073萬元（約290萬港元）。

中天律師方伯勳反駁稱，自2017年至今裁罰21宗事件中，與政治有關的14宗，而裁罰確定的只有5宗，其他案件仍在行政訴訟。方質疑，暫未確定的案件能否作為衡量不予換照的因素。他又說，中天被罰次數較多，與台灣政治立場以及主管機關執法有關聯。

辯稱非故意失實 中天律師：不足拒續牌

針對指控中天違反事實查證原則致損公眾利益，方伯勳辯稱，「新聞」與「評論」有差異，NCC針對中天政論節目內容做出裁罰恐有問題。此外，他稱中天新聞違反事實查證的情况屬「過失」，而非故意為之，不足以成為不予換照原因。

所屬旺中集團老闆：沒有插手新聞

蔡衍明發言表示，自己沒有插手新聞，稱他一年只去中天2、3次，且不是與媒體主管開會，只是溝通意見分享想法，「（主管）不是都聽我的，你以為新聞人那麼容易管嗎？」強調自己經營理念是「真道理性、真愛台灣」。他又說，自己出席聽證會是要「捍衛中天尊嚴與生存權」，並反問NCC委員，自己做新聞多年以來「哪裏害到台灣」。

NCC委員會後續將討論聽證會上的意見，在中天執照到期前再作出續牌與否決議。

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