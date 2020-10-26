湘漢去免費旅行團被迫買樓

受同學邀請 被禁錮禁止睡覺

《瀟湘晨報》報道，事主姚先生稱，今年10月初，突然接到周姓同學邀請，要他與另外一名同學跟團前往乳山旅遊兩日。姚稱，當時被告知費用全免，但需預交800元，待返程後可全部退還。但到乳山後，才知道旅遊團由房產公司組織，姚等人僅被帶去海邊看了風景，隨後就被禁錮在酒店。「她（房產公司工作人員）逼着我們不許出來，任何人都不得出門，有專人守着。一睡覺就被推醒。」姚先生稱，因為患有腦梗，受不了逼迫只好交了12萬3000多元首期，按揭訂購了一套全價為41萬元的房子。

涉事地產商五度因合同被告

姚先生的女兒得知後，認為父親受騙。組織該旅行團的常德鼎源房地產開發有限公司工作人員稱，旅行團本就是買房考察性質，並未強制購房，也否認虐待當事人。該公司負責人稱，如果退房需要聯繫開發商。賣房的乳山金鼎房地產開發有限公司工作人員則稱，可以協商退款。天眼查顯示，乳山金鼎房地產公司曾因商品房預約合同糾紛，被5次告上法庭。