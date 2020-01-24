新疆喀什增137「隱形患者」 啟動一級響應 遊客可離開

均與首感染者父母所在工廠有關

中新社報道，新疆自治區政府新聞辦公室就喀什疫情召開新聞發布會，自治區衛健委副主任顧瑩蘇稱，前日，喀什地區疏附縣對「應檢盡檢」者作定期檢測，發現一名17歲女性為新冠肺炎無症狀感染者，該女子居住在疏附縣站敏鄉二村，在疏附縣某製衣廠工作。前日下午，當地疾控部門對該女子所在的製衣廠共831人作核酸檢測，結果均為陰性；對其密切接觸者16人，密切接觸者的密切接觸者406人作核酸檢測，其中137人檢測呈陽性，均與其父母所在的三村工廠相關聯。經專家診斷，均為無症狀感染者。對以上陽性檢出者的所有密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者已全部隔離作醫學觀察。

交通全部暢通 來喀者毋須隔離

昨日，喀什地區已啟動一級響應。國家衛健委亦已派出專家組，至喀什指導當地疫情防控工作。截至昨下午2時，喀什地區共474.65萬人需檢測，已核酸採樣的有283.53萬人，已有結果的有33.48萬人，暫未發現異常。其中疏附縣需檢測總人數24.5萬人，已核酸採樣24.5萬人，8.6萬人已出結果，除已通報的137人檢測呈陽性外，其餘均為陰性。預計全區可在本月27日前完成檢測。

在昨日的新聞發布會上，顧瑩蘇說，目前喀什地區的航空、鐵路、公路等交通道路全部暢通。外地來喀什人員毋須隔離，毋須攜帶核酸報告，只需戴口罩、測體溫、掃瞄健康碼即可。需要離開喀什的外地遊客，持7日內有效的核酸檢測陰性報告，均可正常離開喀什。

市委稱物資充足 籲有序採購

據喀什市委宣傳部通報，喀什各大超市正常營業，生活物資供應充足，敦促民眾聽從社區幹部引導，有序出門購買生活物資；各中小學、幼稚園暫時停課至10月30日，檢測完成後可復課。

（綜合報道）

（抗疫新階段）