回應習談話 蘇貞昌：不要用戰爭威脅台灣

中央社報道，蘇貞昌出席新北市三峽區農會「榮耀三峽．農會雙甲子慶典」開幕式受訪時，針對習近平在抗美援朝70周年紀念大會表示，「中國絕不允許任何人、任何勢力侵犯分裂領土，一旦發生，中國人民必將予以迎頭痛擊」的說法作回應。蘇貞昌表示，總統蔡英文在雙十慶典致詞時，也特別引用習近平曾經公開表示，希望習近平能說到做到，不要稱霸，不要製造區域和平的困擾。

蘇貞昌表示，台灣人民一直以來，從當年在國民黨一黨獨大威權統治時，就老是用戰爭恐嚇台灣人民，當時還講，如果解除戒嚴，台灣會亂；如果讓民進黨執政，會有戰爭；如果讓民進黨執政，台灣就會亂。他說，台灣人民多少世代以來，多少年來，要在這塊土地上，堅守自由、民主做這塊土地的主人，「我們從不與人衝突，但我們保衛家園的決心，一定非常堅定，我們不要戰爭，但也不要用戰爭來威脅台灣人民」。

馬英九指否認台灣光復無知

另外，昨日是台灣光復節，馬英九今在facebook上批評，紀念台灣光復75周年，民進黨居然有人說是與中共唱和「一中原則」太離譜，還有人堅持以「終戰」的說法來否認台灣光復的史實；他稱，這突顯歷史無知及國家認同的混亂，希望民進黨人多讀近代史再批評。

蘇貞昌對此表示，作為領導過政府、尤其當過總統的人講話，最好能夠以台灣的利益為優先，同時尊重台灣人民主流民意，注意這塊土地的歷史跟人民的感情。