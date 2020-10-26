五中全會召開 雙循環成核心理念 「內循環主體 國際相互促進」新發展模式

在新冠疫情、西方圍堵等危機影響之下，今年5月14日中央政治局常委會會議首次提出「形成以國內大循環為主、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。此後「雙循環」儼然成內地經濟政策熱詞，被官方與業界頻繁引用。

「十四五」規劃重要原則之一

習近平在全國兩會、7月企業家座談會等多個場合闡釋「雙循環」。新華社報道，最近一次是在上周四（22日），習近平主持召開中央政治局常委會會議時再次強調，各方要深刻認識「十四五」時期國家進入新發展階段的重大判斷，「着力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。市場普遍認為，雙循環格局或成為「十四五」規劃制定的重要原則之一。

學者：五中全會「意義非同尋常」

中央黨校前副校長李君如接受中新社專訪時稱，此次五中全會「意義非同尋常」。中共十九大報告提出要「以全面建成小康社會為基礎，開啟現代化建設新征程」，最終目標在2050年建成「富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。李君如說，此次五中全會即將通過的「十四五規劃」，是開啟30年現代化新征程的第一個5年規劃，「制定得好不好、執行得好不好、能不能如期甚至超額完成，關係到後面25年的現代化」。

李君如強調，規劃的核心要義，就是實現中共十一屆三中全會建立市場經濟體制以來最大的戰略轉移；「現在中國明確要按照新發展理念推動經濟從高速增長到高質量發展轉變」。而從世界面臨百年未有之大變局和中華民族偉大復興關鍵時期的需要出發，國家提出了上述「雙循環」新發展格局。

「遠景目標」非固定議程

歷屆五中全會，討論「遠景目標」並非固定議程。對於今年新增「2035年遠景目標」一項專門討論，李君如認為，將遠景目標同五年規劃統一考慮，「是非常重大的歷史事件，是極其有意義的」。

他指出，遠景目標「一般是在特殊時期、一個大的歷史時期去研究」；而此次五中全會處於一個大的轉折期，按照上述十九大報告中的目標要求，要分兩階段即用「兩個15年」實現現代化，就需要在制定5年規劃的同時，制定2035年遠景目標，「把5年經濟社會發展規劃放到15年中通盤考慮，15年規劃又以5年規劃為基礎來提出遠景目標」。

明報記者

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