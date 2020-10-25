數學排名力壓北大清華 山東兩大學手法惹熱議

《新京報》上周五（23日）引述曲阜師範大學數學科學學院教授白玉真表示，排名是U.S.News的機構行為，「我們知道本校與北大數學系之間存在著差距」。山東科技大學數據科學與工程系負責人坦言，該校數學學科屬於國內大學中等水平，「我們學校排名靠前，還是主要得益於論文數量上來了」。

榜單公布後引發熱議，有觀點認為，山東這兩所高校是利用排名規則的漏洞，提高排名。U.S.News官網顯示，世界大學排名的評判標準有13項，其中文獻計量指標佔比最高，為65%。有學者指出，基於這一規則，學校想提高自己的排名只需做兩件事：一是用各種激勵手段提高該校論文發表數量；二是在以量取勝的基礎上，要求本校師生在論文中互相引用。

在各項指標中，曲阜師範大學在「論文引用」相關的數據排名上較為靠前。而2019年的榜單中，北京大學和復旦大學分別位列第一和第二，曲阜師範大學和山東科技大學均未進入前15名。