新疆喀什一人「隱形感染」 封城半日 陸空交通昨晚陸續恢復 全縣將驗核酸

市面搶購物資 警方籲「不信謠不傳謠」

內地航班動態平台「飛常準」顯示，昨日下午3時許，喀什機場進出航班全面停飛。有網民表示當地發生疫情，自己居住的小區也封閉了；亦有居民指收到通知等待檢測核酸，市面出現搶購物資。另據網民上傳的影片，喀什自下午起已禁止外來車輛進入。有正在當地的旅行團稱，一行人中午突收通知被要求留在酒店，不得外出。喀什市公安局隨後發出「警方呼籲」，籲市民戴好口罩，注意自身安全，「不信謠不傳謠，以免引起不必要的恐慌，一切以官方通知為準」。

本報致電喀什地區疫情防控指揮部，對方確認封城消息，並稱目前喀什全境封城，飛機停飛，「出不去也進不來」，封城指令「今天剛剛開始，現在指揮部也在等通知，所有人待命狀態」。當時網傳消息稱，喀什疏附縣「有一人確診」，本報向指揮部確認消息是否屬實，對方僅回應「原因不讓說，不能說」，又表示目前封城指令只涉及喀什，稍後可能會由官方發布具體消息。

定期檢測查出 感染者未有發熱咳嗽

直至昨晚9時半，新疆維吾爾自治區衛生健康委通報，當日在喀什地區疏附縣對「應檢盡檢」人員進行定期檢測中，發現1宗新冠病毒無症狀感染者。該宗無症狀感染者為17歲女性，是喀什地區疏附縣站敏鄉二村村民，在昨日的定期核酸檢測中結果呈陽性，經專家診斷為無症狀感染者，已轉入醫院隔離醫學觀察，目前未出現發熱、咳嗽。警方通知亦被撤下。

通報稱，疏附縣疫情防控指揮部立即啟動應急響應，開展流行病學調查，目前已全面隔離其密切接觸人員及醫學觀察，並開展核酸檢測，正在對該宗無症狀感染者曾有活動的場所全面排查，有關信息將及時向社會公布。《健康時報》引述喀什地區疏附縣疫情防控指揮部工作人員說，全縣「目前正在進行核酸檢測，範圍是當地居民和到達過疏附縣的人，檢測時間大概要持續一到兩天」。

明報記者

（抗疫新階段）