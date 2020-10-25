駐京周記：習近平所說的「萬眾一心」

國慶主題花籃見端倪

關於這個詞，早在9月底出現在北京天安門廣場上的國慶主題花籃已見端倪，花籃上將以往「歡度國慶」、「普天同慶」的吉祥話，改成了「萬眾一心」。《人民日報》新媒體「物種日曆」帳號曾做過辨識，認為花籃中的花，涵蓋了中國所有省區的代表花卉，包括香港紫荊花、澳門蓮花、台灣蝴蝶蘭，其中也蘊含了萬眾一心的的意思。

官方提「萬眾一心」顯動員方向

且不說1934年電影《風雲兒女》主題曲《義勇軍進行曲》歌詞中，就有「萬眾一心」；在1950年6月27日，在美軍進入朝鮮，美國第七艦隊開進台海，中國在翌日發表的嚴正聲明中，也出現了「萬眾一心」。聲明稱「中國全體人民，必將萬眾一心，為從美國侵略者手中解放台灣而奮鬥到底」。但自1970年代末期中美關係正常化以來，「萬眾一心」更多地出現在發展經濟建設、抗洪搶險、抗震救災的語境下，甚至在內地脫貧攻堅和防控新冠疫情時，官方也提出「萬眾一心」，顯示當局在社會動員方面的目標與方向。

23日，習近平在抗美援朝70周年紀念大會的講話中，一改抗美援朝50周年和60周年紀念活動中使用「萬眾一心」的語境，稱「這一戰，打出了中國人民的精氣神，充分展示了中國人民萬眾一心的頑強品格」，又說「無論時代如何發展，我們都要匯聚萬眾一心、勠力同心的民族力量。在抗美援朝戰爭中……讓世界知道了『現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的』」。

習近平所說的「萬眾一心」，是否與中國1950年在對美聲明中稱的「萬眾一心」一樣，充滿警告意味？相信隨着事態發展，將愈來愈明晰。

明報記者 鄭海龍