金融峰會致辭 王岐山：不能走投機歪路

稱要堅持金融服務於實體經濟

澎湃新聞報道，王岐山指出，要堅持防範化解金融風險，金融業遵從的安全性、流動性、效益性三原則中，安全永遠排在第一位；要加強制度和能力建設，使中國金融企業經得起開放條件下市場競爭、經濟周期變化、外部衝擊考驗。他表示，要堅守金融發展基本規律和金融從業基本戒律，緊貼企業生產經營，抓住市場新趨勢、新機遇，支持經濟發展重點領域和薄弱環節，使金融服務與實體經濟相互促進，健康發展。

王岐山強調，近年來金融新技術廣泛應用，新業態層出不窮，在提高效率帶來便利的同時，也使金融風險不斷放大，有理想但不能理想化；要在鼓勵金融創新，激發市場活力，擴大金融開放與金融監管能力之間尋求平衡；要加強基礎性、制度性建設，提升隊伍素質，強化監管手段，寓管理於服務之中，使金融業更好支持經濟高質量發展。

王岐山在講話中還談到中國新發展格局，他表示，近年中國經濟市場和資源兩頭在外的國際大循環動能明顯減弱，內需對經濟增長的貢獻日益強勁，未來中國經濟內需潛力會不斷釋放。「我們將堅持供給側結構改革，繼續擴大內需，更多依托國內市場，提升供給體系對需求的有效性。」

王岐山在2018年當選國家副主席後，主要活躍於外交領域；不過他的影響力，在經濟金融界似乎更大。近日他雖然頻頻公開露面，但單獨出席活動，還是近半年來首次。