流利普通話 美副國安顧問批北京「毁港兩制」

【明報專訊】美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger，圖），上周五（23日）在英國智庫政策交流（Policy Exchange）發表視像演講，稱去年香港上百萬人示威遊行抗議北京實施更嚴酷的控制，「如果中國特色社會主義是未來，看來香港示威者寧願活在當下」，北京因而採取另一方案，拆毁已故中共領導人鄧小平的「一國兩制」框架，剝奪令香港成為「亞洲最興旺城市」的自治。
博明以流利普通話就「貴在坦誠：論中國與世界的關係」發言約25分鐘，他表示，中共的「法寶」是統戰工作，中共取得內戰勝利，並非完全得力於軍事戰鬥力，而是借助其在思想意識及實際行動上對敵人的滲透和操弄，中國外交部負責與各國政府進行外事活動時，統戰部則在搜集他國情報，對海外居民施加影響，並且專門關注外國的精英階層和機構。
美卿歐盟啟中國議題雙邊對話
另外，美國國務院與歐盟對外事務部上周五發布聯合新聞稿稱，美國國務卿蓬佩奧與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）當日舉行電話會議，啟動關於中國議題的雙邊對話。蓬佩奧在Twitter指出：「很高興此平台能作為一個專屬空間，用來討論北京對我們共同利益與價值造成的全方位挑戰。」