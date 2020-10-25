流利普通話 美副國安顧問批北京「毁港兩制」

博明以流利普通話就「貴在坦誠：論中國與世界的關係」發言約25分鐘，他表示，中共的「法寶」是統戰工作，中共取得內戰勝利，並非完全得力於軍事戰鬥力，而是借助其在思想意識及實際行動上對敵人的滲透和操弄，中國外交部負責與各國政府進行外事活動時，統戰部則在搜集他國情報，對海外居民施加影響，並且專門關注外國的精英階層和機構。

美卿歐盟啟中國議題雙邊對話

另外，美國國務院與歐盟對外事務部上周五發布聯合新聞稿稱，美國國務卿蓬佩奧與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）當日舉行電話會議，啟動關於中國議題的雙邊對話。蓬佩奧在Twitter指出：「很高興此平台能作為一個專屬空間，用來討論北京對我們共同利益與價值造成的全方位挑戰。」

（中美角力）