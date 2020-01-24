美：中國購農產品達貿協七成目標 值230億美元 技術改革兌諾近九成

玉米豬肉採購量創新高

該報告稱，首階段貿易協議生效之後，美中共同處理許多中國的結構性壁壘，這些壁壘阻礙美國食品和農產品出口。截至目前，中方已經履行協議規定的57項技術承諾之中至少50項，這些結構性變化將使美國農民受益數十載。報告表示，中國大幅擴大購買美國農產品，總額超過230億美元，約佔第一階段協議目標的71%。其中玉米出口到中國的總量達到創紀錄的870萬噸，大豆2021銷售年度的出口額將是2017年的2倍，今年前5個月豬肉出口也創歷史新高，到今年8月為止美國出口中國的牛肉和牛肉製品已是2017年的3倍以上。

農業部長：貿協對美經濟巨大成功

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）發新聞稿表示，美中貿易協議對美國整體經濟是巨大成功，最終為美國農業創造公平競爭環境，讓美國農民、牧場主及生產者能以更公平、公正的方式參與市場，增加銷售，也增強農村經濟。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也指出，經貿協議生效以來，美國與中國的農業貿易關係顯著改善，美國農民和牧場主受益匪淺。

根據協議，中國承諾在2020至2021年兩年內大量進口美國商品與服務，總額為2000億美元（約1.55萬億港元），其中2020年將購買365億美元（約2829億港元）農產品，另包括能源、製造業產品。在貿易戰前，中國每年進口1300億美元（約1萬億港元）美國產品、560億美元（約4340億港元）的服務。

路透：庫存趨緊 中國增購玉米

另外，路透社引述新加坡的國際貿易消息人士和另外兩名知悉交易情况的中國消息人士指出，根據已批准的額度，北京為2021銷售年度從美國訂購了約1200萬噸玉米，從烏克蘭等其他地區訂購了約500萬噸玉米。中國每年大約需要2.8億噸玉米，在庫存趨緊的情况下，國內玉米價格本月創下歷史新高，上述消息人士表示，中國政府正考慮發放更多較低關稅配額。設定進口配額的國家發改委，以及中糧集團和中國儲備糧管理集團均未置評。

中國目前對玉米進口實行每年720萬噸的低關稅配額制度，配額之外的進口要面臨高達購買價65%的關稅。而隨着中國囤積更多糧食，全球糧價勢必會上漲，芝加哥經紀公司Futures International的資深分析師萊利（Terry Reilly）稱：「未來10年，中國可能會成為玉米進口大國，從而改變全球玉米市場的格局。」

（綜合報道）

（中美角力）

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