卜睿哲：美在台駐軍恐令中美斷交

中央社報道，卜睿哲被問及上述問題時還稱，台軍現時必須在兩岸開戰時能夠堅持數周或數月，才能等到美軍全面抵達，如果美軍決定在台駐軍，台灣或許會有「任務結束，美國將會保護台灣，台灣不用再投資國防或提高後備軍力」的想法。

專家：威脅非直接攻擊 駐軍用處微

CSIS亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）則不認為美國在台駐軍有太多幫助，他指出大陸對台灣的威脅主要在灰色地帶，而非直接攻擊，對此的最佳反應不是軍事部署，而是透過經貿、外交等手段阻嚇，讓灰色地帶戰略付出代價。

美媒：美偵察機飛台北上空 台否認

另據《聯合報》報道，美媒The Drive引述美國太平洋空軍司令部官員證實，美軍一架RC-135W電子偵察機周二（20日）於台灣北部上空「極不尋常」地飛行，但基於行動安全考慮，軍方無法提供相關細節。不過，台灣國防部昨發聲明否認事件，並重申運用聯合情報、監控、偵察手段嚴密掌握台海周邊海、空域狀况，並適切應對、處理。