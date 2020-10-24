卜睿哲：美在台駐軍恐令中美斷交

【明報專訊】隨着兩岸關係緊張，有聲音認為美軍應重新駐紮台灣。曾任美國在台協會理事主席的華府智庫布魯金斯學會資深研究員卜睿哲（Richard Bush），周四（22日）在戰略與國際研究中心（CSIS）的研討會上指出，美國在台駐軍或令北京感到壓力，可能要求中止或取消與美外交關係，因1970年代美中關係正常化的條件之一即是美軍撤出台灣。
中央社報道，卜睿哲被問及上述問題時還稱，台軍現時必須在兩岸開戰時能夠堅持數周或數月，才能等到美軍全面抵達，如果美軍決定在台駐軍，台灣或許會有「任務結束，美國將會保護台灣，台灣不用再投資國防或提高後備軍力」的想法。
專家：威脅非直接攻擊 駐軍用處微
CSIS亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）則不認為美國在台駐軍有太多幫助，他指出大陸對台灣的威脅主要在灰色地帶，而非直接攻擊，對此的最佳反應不是軍事部署，而是透過經貿、外交等手段阻嚇，讓灰色地帶戰略付出代價。
美媒：美偵察機飛台北上空 台否認
另據《聯合報》報道，美媒The Drive引述美國太平洋空軍司令部官員證實，美軍一架RC-135W電子偵察機周二（20日）於台灣北部上空「極不尋常」地飛行，但基於行動安全考慮，軍方無法提供相關細節。不過，台灣國防部昨發聲明否認事件，並重申運用聯合情報、監控、偵察手段嚴密掌握台海周邊海、空域狀况，並適切應對、處理。