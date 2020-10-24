兩水洞首戰 雲山城首勝美軍

「會戰清川江」為志願軍在1950年11月7日至12月24日發動的第二次戰役，收復三八線以北全部地區，殲敵3.6萬，其中美軍2.4萬；志願軍傷亡亦達3.07萬人。「鏖戰長津湖」則發生在清川江戰役後期的11月27日至12月6日，當時志願軍第九兵團圍殲美第十軍團，美軍傷亡過半，志願軍則因補給困難，沒有冬裝，也遭重創。

習近平還提到粉碎「絞殺戰」和抵禦「細菌戰」。粉碎「絞殺戰」是1951年8月至1952年6月，志願軍與朝軍抵禦以敵軍對三八線以北交通運輸線實施的大規模戰略轟炸，保障交通運輸。抵禦「細菌戰」則是在1952年1月至2月，面對敵軍投放帶有病菌的昆蟲，北京先後派出3批專家和數百名防疫人員赴朝消毒。

除這些戰役外，習近平在昨天也有說到當年的英雄，有的提到事迹，有的提到姓名，例如以胸膛堵槍眼的黃繼光，用身體做炮架的孔慶三，持炸藥包、爆破筒衝進敵群的楊根思、石寶山，因缺少補給和棉衣而凍死在陣地上的冰雕連，及被潛伏時烈火焚身卻巍然不動的邱少雲。