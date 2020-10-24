紀念抗美援朝70周年 稱「迎頭痛擊」侵犯者 引用毛澤東 習：中國人民惹不得

習近平首先回顧了抗美援朝的歷史，稱這是一場交戰雙方在力量極其懸殊下的現代化戰爭，雖然中美國力相差巨大，但中朝軍隊還是打敗「武裝到牙齒」的對手，打破美軍不可戰勝的神話。習近平還引用毛澤東在停戰協議簽署後，於1953年9月12日發表的〈抗美援朝的偉大勝利和今後的任務〉講話，稱抗美援朝戰爭讓世界知道「中國人民已經組織起來了，是惹不得的；如果惹翻了，是不好辦的」。

習近平指出「當今世界任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，以及任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式都是行不通；任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通，最終必然是死路一條」。他強調，中國一貫奉行防禦性國防政策；又警告「我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情况，中國人民必將予以迎頭痛擊！」。

中央政治局7名常委及國家副主席王岐山出席大會，規格極高。大會開始前，還以習近平名義敬獻花籃儀式在遼寧瀋陽抗美援朝烈士陵園、丹東抗美援朝紀念塔，以及朝鮮平壤中朝友誼塔、檜倉中國人民志願軍烈士陵園同步舉行。

不過2000年抗美援朝50周年時，中國也舉行過高規格的紀念大會，時任國家主席江澤民發表講話。此前1999年發生以美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件，令中美關係迅速惡化。但當時江澤民在講話中仍強調愛國和發展經濟、國防。2010年紀念60周年時，則是時任國家副主席習近平發表講話。

50周年韜光養晦 今高調警告美國

前總參上校、軍事專家岳剛接受本報採訪時表示，江澤民的講話強調發展經濟和國防建設，是「因為當時中國實力並不允許，中國還需要韜光養晦忍辱負重」。現在高規格紀念則「可以看作是中國從物質到精神層面均強起來的宣言書，以及向意圖侵略和分裂中國的任何敵人吹響的號角」。中國人民大學國際關係學院外交系教授王義桅表示，現時美國屢在台海和南海挑釁，中美在多個領域角力的背景下，中國高調紀念抗美援朝，是在警告美國，任何敵意行為都討不到便宜。

專家：看清美對華政策不因總統變更

對於習近平在60周年講話中稱「美國杜魯門（Harry S. Truman）政府」到今年直指「美國政府」，岳剛和王義桅都認為，意味着中國已經完全看清美國未來對華政策不會因為不同人上台而出現變化，「中國已經不抱任何幻想，也做好了一切應對的準備」。

明報記者

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