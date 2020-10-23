中疾控：民眾暫不須打新冠疫苗 籲接種肺炎流感疫苗 免佔用醫療資源

內地網傳多份通知，四川成都開始新冠疫苗接種意願調查。中新社報道，吳尊友周三在福建省科學技術協會、中華預防醫學會主辦的東南科技論壇上表示，目前中國的防控措施包括圍堵、核酸檢測和疫苗，鼓勵民眾接種預防呼吸道傳染病疫苗，如肺炎疫苗、流感疫苗，減少呼吸道傳染病發病，防止佔用醫療資源，新冠肺炎疫苗則應以高風險地區高風險人群優先。

海關醫護老人優先 稱疫苗未必絕對安全

吳尊友說，「在中國現在的環境裏，普通民眾感染病毒機會很小，不是新冠肺炎疫苗的優先人群」，接種新冠肺炎疫苗，應優先考慮防止病毒輸入中國的「守護者」，包括海關、邊防口岸、從事與疫情相關工作的醫務防疫人員等。此外，病毒感染人群中，可能造成死亡率較高的老人、有基礎性病變人群，也應考慮接種新冠肺炎疫苗。他補充，目前中國新冠疫苗還未完成三期臨牀試驗，「在疫苗的有效性和保護效果還不是特別明確的情况下，普通民眾暫時可以不必考慮接種疫苗」，「即使三期結果出來了，也是一個階段性的結果，不能百分百保證絕對安全」。

否認購中國疫苗

巴西總統：不會讓國民成實驗品

目前中國有4種疫苗進入三期試驗，並在海外推廣中國疫苗，一些發展中國家表態有意向採用。巴西衛生部21日亦表示有意採購，不過，總統博索納羅（Jair Bolsonaro）當日即否定說法。他在facebook表示，中國疫苗須通過衛生部的驗證及獲得合格證書才可使用，「不會讓巴西人民成為實驗品」。衛生部隨後發布聲明稱，巴西「無意購買中國疫苗」，此前一天衛生部與目前和北京科興合作研製疫苗的布坦坦研究所達成的只是意向協議，無約束力。

深圳增1無症狀感染

此外，深圳昨通報1例居家隔離的境外輸入無症狀感染個案。深圳衛健委稱，該38歲英國男子本月6日從德國與妻子及一兒一女抵達廣州，檢測結果為陰性。由於帶有兩名未滿14歲兒童，男子提出回深居家隔離，10日轉運至深圳住所，20日檢測呈陽性，入院觀察治療。深圳南山區21日對男子居住地半島城邦花園住戶進行檢測，963份樣本均為陰性。

（抗疫新階段）