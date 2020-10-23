汪洋：若能和平解決兩岸問題 會仁至義盡

新華社報道，這個100多人參加的研討會由社科院院長謝伏瞻主持，全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝及台灣新黨榮譽主席郁慕明等12名代表發言。汪洋指出，「台獨」分裂勢力挾洋自重，不斷謀「獨」挑釁，致使兩岸關係緊張動盪，是對為台灣光復而犧牲英烈的最大褻瀆。汪洋強調，要堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對「台獨」勢力及其分裂行徑，決不容許失而復得的神聖領土得而復失。

陸委會：台灣存在與中共毫無關係

中央社報道，汪洋還提及，中國人歷來講求「和為貴」，但在歷史上，中國統一絕大多數都是依靠武力解決，不可避免地造成兵戎相見、骨肉相殘的民族悲劇，如今誰也不願看到這種悲劇重演，台灣問題「但凡有一線和平解決的可能，我們都要付出百倍的努力，在這個問題上做到『仁至義盡』」。他說，不願意看到台海開啟戰端，但絕不是害怕戰爭，如果有人「挾洋自重，鋌而走險，挑戰一個中國的原則，那麼台海形勢必然地動山搖」。

台陸委會發言人邱垂正昨回應稱，這場活動本質上是「不折不扣的統戰工作」，對於汪洋對台灣過去、現在及未來定位的談話，台方不表認同，並指出台灣的存在與中共毫無關係，「這才是歷史定位」。