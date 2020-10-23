美售台攻擊武器 北京：必將回擊

外媒日前披露，美國近期將批准7項對台軍售，除DSCA剛公布的3項外，還有MQ-9無人機、陸基「魚叉」反艦導彈與智能水雷等。DSCA強調，這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。

台國防部：助自我防衛

台灣國防部與外交部昨發新聞稿表示，已正式接到美國政府通知；稱相關裝備有助於台灣建立自我防衛的可恃戰力，強化不對稱戰力發展。台灣總統府發言人張惇涵對此表示歡迎與感謝，並稱這讓台灣在捍衛台海及區域和平穩定上更具能力與信心。台灣國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲指出，是次軍售是一個里程碑，過往美國僅出售防衛性質的武器，這次是首次提供空對地遠程武器。

大陸外交部、國防部和國台辦均對美向台售武表示堅決反對，外交部稱將根據形勢發展作出正當必要反應。又敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美「三個聯合公報」規定。國防部稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，攸關中方核心利益。中方強烈敦促美方立即取消對台軍售計劃，如果美方無視國際關係基本準則，食言背信、執意妄為，中方必將予以堅決回擊。國台辦則正告民進黨當局停止一切形式與美勾連。

台45萬軍人可第一時間參戰

中央社報道，台灣國防部長嚴德發昨被問及射程均超過270公里的AGM-84H和「海馬士」會否引發北京不滿時稱，不會與大陸軍備競賽，台灣是依照防衛需求建置武器。嚴德發在台立法院接受質詢時透露，總統動員令一下，約26萬名後備軍人就要報到，加上18.5萬名現役軍職人員，約45萬人將是第一時間防衛作戰主力。