美列6華媒外國使團 稱不限制報道 外交部：將作正常和必要反應

美國務院通報稱，這6家媒體均「由中國政府實質控制或有效控制」；美方僅識別其為「中共控制的宣傳工具」，不會限制這些媒體在美發布的內容。目前在美國「外國使團」名單上的中國傳媒及相關機構已達15家。這些機構依規需向美國政府申報在美僱員及所持有或租賃的物業資料。

3為地方媒體 上海市委主管

此前列入「外國使團」的機構多數是國家級官媒，而這次針對的機構中，「一財全球」（Yicai Global）、《解放日報》、《新民晚報》均為地方媒體。一財全球是上海廣播電視台旗下財經媒體「第一財經」的英文版， 2016年8月啟動，曾與包括Twitter及當時多款美國熱門新聞App合作，2017年10月在Apple News上架。《解放日報》與《新民晚報》均隸屬上海報業集團，其中《新民晚報》1994年起在美國發行。這幾家媒體的主管單位都是上海市委。

3具官方背景

中國社會科學雜誌社則是中國社科院直屬的報刊出版單位。《北京周報》為中國唯一的國家級英文新聞周刊，由中央直屬對外傳播機構中國外文出版發行事業局管理。而《經濟日報》則是國務院主辦的中央直屬黨報，由中共中央宣傳部管理。

胡錫進：或可報復美媒在港業務

外交部趙立堅昨表示，美方做法是對中國駐美國媒體和記者的最新政治打壓和污名化，中方表示堅決反對和強烈譴責；並敦促美國「立即改弦更張、糾正錯誤」，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。趙立堅說，美方基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體聲譽和形象，影響中國媒體在美正常運轉，干擾中美正常人文交流，暴露美方「自我標榜的所謂新聞自由的虛偽性」。

《北京周報》昨稱，從創刊第一期起，就被收藏於美國國會圖書館。本刊也一直堅持客觀理性地報道中美兩國的歷史和現狀，致力於成為中美民眾互相了解的窗口，兩國溝通交流的橋樑和紐帶。質疑「美國到底害怕什麼？」。《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter指摘美國這次「做過頭」（has gone too far）；又說北京定會反擊，而美國傳媒在香港的業務，將可能被列入報復清單。

中美媒體戰至今已延宕近一年，美國除利用「外國使團法」規管中國媒體外，亦曾要求中方機構削減人員、限制簽證；而中國亦作出多次反擊，包括要求美國駐華媒體申報資料，以及驅逐美國傳媒駐華記者。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676