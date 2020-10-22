台軍情局3軍官捲共諜案 否認大陸國安收編 張超然：我是台灣首個特務

據中央社報道，台北地方檢察署當晚指揮台法務部調查局，兵分3路搜索並約談軍情局少將岳志忠、上校張超然、上校周天慈3人，另約談4名證人。

涉引見退役軍官見大陸國安

岳、周抵達地檢署時，面對傳媒提問一言不發；張超然喊冤稱自己是台灣第一個特務，六四天安門事件時就他一人在大陸工作，是派去大陸的台灣特務，保衛台灣安全，並說自己是「赫赫有名的大特務」，「本來就是清白」，否認遭大陸國安人員收編。

台檢調人員接報，張超然、周天慈退役後涉嫌於2013至2018年期間，先後邀約軍情局人員傅姓男子、王姓男子以及岳志忠前往大陸，引見認識大陸國安人員。2016至2018年間，岳志忠曾多次與張、周同行赴陸，亦曾單獨前往，並受周男所託交付文件給大陸國安人員，疑似台灣軍情局人員的基本個人資料。

4萬元保釋 少將岳志忠曾任第五處處長

地檢署昨天凌晨複訊後認為，張超然涉犯重罪，且有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。岳、周獲准各以新台幣15萬元（約4萬港元）保釋。

台檢調人員初步認為，岳志忠等人涉嫌違反台灣的《情報工作法》，「泄露或交付涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制等資訊」，可處7年以上有期徒刑。台方也將追查岳等人是否涉違反發展組織罪。

《聯合報》報道，岳曾擔任軍情局第五處處長，負責統籌過濾情報資料並作研析，也曾任軍情局香港站站長，熟悉軍情局內部情報作業及人員。此外，有涉案人員過去曾負責台軍「資（訊）通（訊）電（子）」作戰業務，身分敏感。

央視10月12日起連續多日在黃金時段「焦點訪談」節目播放台諜案專題報道，稱內地國安機關通過「迅雷—2020」專項行動，破獲數百宗台灣間諜竊密案，台灣鄉政顧問李孟居、學者鄭宇欽、蔡金樹及施正屏等人被控間諜罪，並於節目露面「認罪」。