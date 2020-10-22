印軍送返邊境「走失」中方士兵

華學者：雙方規定助搜迷路兵

今日印度網（India Today）早前報道，涉事解放軍裝甲兵王亞龍（Wang Yalong，音譯）下士，在中印西部邊境拉達克地區印方實控線一側被捕，身上帶有軍事和民事文件，因此遭印方調查是否涉及間諜任務，但很快獲釋。

《環球時報》引述北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰指出，中印士兵在邊境線上迷路誤入對方國界並不罕見，雙方有規定接到對方通知後，會協助搜尋及送回。錢峰表示：「軍事是政治的延續，此前會談中雙方同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，不讓分歧上升為爭端，共同維護邊境地區的和平與安寧。從失蹤士兵雙方表態可以證明雙方繼續秉承了這種積極、友好的氛圍。」

對於本月下旬舉行的第8輪軍長級會談，錢峰認為，在前一輪會談的基礎上不排除會有新的進展，甚至達成一個落實在紙面上的協議，即雙方分階段脫離現地接觸的大概輪廓。

解放軍西部戰區發言人張水利周一（19日）晚曾表示，周日（18日）夜晚中方1名應牧民請求幫助尋找氂牛的士兵迷路走失，事發後中國邊防部隊第一時間主動向印方通報情况，並希望印方協助搜尋救援，印方答應支持並承諾找到中方人員後及時交還中方。最近印方向中方通報，找到中方1名走失人員，將對其進行醫學檢查後移交中方。

（綜合報道）