中國積極推銷疫苗 多國表態採用 美智庫：「口罩外交」失利 圖「疫苗外交」扳回一局

巴西購4600萬劑 最早明年1月接種

據路透社報道，巴西官方周二（20日）宣布，計劃將北京科興生物製品與聖保羅布坦坦研究所（Butantan Institute）共同研發的新冠滅活疫苗「CoronaVac」，以及阿斯利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學共同研發的疫苗，納入國家免疫計劃。聖保羅州長表示，巴西聯邦政府已同意購買4600萬劑「CoronaVac」，接種計劃最早在明年1月開始，這將是全球首次針對新冠疫情而進行的免疫行動。

布坦坦研究所周一（19日）表示，「CoronaVac」在巴西9000人接受三期臨牀試驗初步結果顯示，該疫苗安全。聖保羅州政府同日指出，9000名志願者中，有35%出現輕微副作用，包括頭痛、接種部位腫脹。多利亞早前曾公開稱讚「CoronaVac」，宣布計劃使用該疫苗為聖保羅居民接種。

中國允向多個發展中國家供疫苗

委內瑞拉總統馬杜羅昨日亦再次表示，打算讓全國國民接種俄羅斯和中國研製的新冠疫苗，這些疫苗可能在今年12月或明年1月送抵委國。馬杜羅上周三（14日）曾透露，該國將在未來幾天內收到中國的新冠疫苗，預計明年4月將展開大規模免費接種工作。

隨着海外第三期臨牀試驗進入尾聲，中國在全球疫苗分配上扮演積極角色。此前，中國政府已承諾向大多數發展中國家提供疫苗援助。

國務院總理李克强8月曾表示，將優先向湄公河國家提供疫苗；國務委員兼外長王毅也稱，柬埔寨、馬來西亞、老撾、泰國將成為中國疫苗的優先接受國，中國疫苗也會成為全球公共產品，並願意率先惠及非洲國家。7月，墨西哥外交部曾透露，中國願意提供10億美元貸款，以助拉丁美洲和加勒比海地區購買疫苗。

美智庫：中國或成疫苗戰贏家

中國在疫苗領域的舉動引發西方關注，並用「疫苗外交」形容做法。《金融時報》引述位於倫敦的智庫「國際戰略研究所」研究員Aaron Connelly說，「美國已經把東南亞雙邊疫苗交易這個領域割讓給中國」。另一美國智庫「對外關係委員會」全球衛生高級研究員黃嚴忠表示，先前「口罩外交」失敗了，北京這回下決心要讓「疫苗外交」成功。報道指，疫情全球爆發初期，幾個國家拒絕使用中國製造的口罩和其他防護設備，並將視為不合格產品，但這次，黃嚴忠認為中國「可能會成為全球疫苗競賽中影響力日益增強的最終贏家」。

外交部：支持企業參加疫苗計劃

針對中國加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」的相關問題，外交部新聞發言人趙立堅昨日表示，中方一直積極支持該計劃，是支持該計劃的最大經濟體。他說，與此同時，中國政府支持中國疫苗研發企業參與「實施計劃」，與有關發起方合作向發展中國家提供疫苗。

明報記者

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