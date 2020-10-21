斐濟台商：陸方常攪局 「農業展覽運動會也到場」

中央社引述斐濟習姓台商表示，每年雙十酒會都會有陸方使館人員到場。過去他們被發現後，拍些照片就會離開；今年特別囂張，代表處人員請他們離開，他們不願意，強要進場，甚至動手打人，推擠過程中，代表處人員被打傷，陸方人員則被警方帶離。該台商說，不止每年雙十酒會，代表處、技術團舉辦農業展覽、運動會等活動時，也會有陸方人員到場攪局，僑社都會幫忙化解。他認為，這是中國大陸外交一貫的做法，他們的目的是要「打壓我們，讓全世界認為台灣是附屬於中國的」。

趙立堅：台在製造「兩個中國」

吳釗燮昨晨在台立法院接受媒體聯訪時表示，「我們也要告訴中國政府，欺負善良的台灣，不會讓中國復興、偉大。」他強調，台灣在世界各地、在雙十節舉辦酒會，這是行之有年的作法。他並表示，受傷的外交部人員已經康復出院。駐斐濟代表處已正式跟斐濟的外交部及警政署作出完整的說明，而且提出人證、物證、事證，希望為台外交人員在司法上討回公道。

《斐濟時報》（Fiji Times）則報道，斐濟代理警察總署署長杜德拉夫（Rusiate Tudravu）指出，各方都同意這件事情由外交層級處理，斐濟警方不會調查這件事，也不置評。斐濟代理外交事務常任秘書長卡蘭（Yogesh Karan）表示，還沒有接獲來自中國使館或台灣辦事處的任何外交照會（diplomatic note）。

台總統府發言人張惇涵說，總統蔡英文指示，暴力行為不容姑息，支持外交部所採取一切必要的措施與手段，希望朝野一致、全民團結，堅定台灣的立場，讓全世界看到中國「戰狼外交」的本質。

昨日，中國外交部發言人趙立堅再次回應事件，指摘台灣方面「胡說八道」。前日，趙立堅說，台灣此舉意在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」，中國駐斐濟大使館已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐方對此徹查，並依法追究台方人員責任。