稱「中共病毒」致巨大損失 白宮顧問：必定算帳

據美國之音報道，納瓦羅周一在哈德遜研究所（Hudson Institute）發表有關美國對華政策演講，標題為「中國貿易政策的八宗致命罪行」（China's Eight Deadly Sins in Trade Policy），批評中國對美國發動造成不公平貿易的經濟戰和攻擊美國政治制度的信息戰。

談及新冠疫情時，他再度指摘中國在疫情初期掩蓋疫情，並表示美國會堅決查清新冠病毒來源及向中國追責。他說，「中共病毒」給美國帶來的生命和經濟損失，「這筆帳必有到期的一天」。

稱中共目標「不開一槍取美財富」

據納瓦羅稱，美國因感染新冠病毒的人員死亡、經濟損失總數應相當於美國4年的國內生產總值（GDP）。截至10月19日，美國已有超過800萬人感染新冠病毒，約22萬人死亡。

不過納瓦羅強調，儘管對抗升級，兩國之間不會發生熱戰，「對抗中共並不意味着打仗。這是特朗普政府最不想做的事情。」

他又說，中國也不想跟美國發生軍事衝突；並引述《孫子兵法》「百戰百勝，非善之善者也，不戰而屈人之兵，善之善者也」的說法，指「不戰而屈人之兵」正體現中共的目標，即不開一槍而取得美國的財富。