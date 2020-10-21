巴西9000人測試華疫苗 20％現輕度疼痛

聖保羅政府：華疫苗為目前國內最安全

路透社援引研究所所長柯弗斯（Dimas Covas）稱，在目前的測試者中，有20％在接種後報告出現輕度疼痛；有15％的受試者在注射第一針後，出現頭痛，第二針有頭痛現象的人則下降至10％。他說，不到5％的人報告有噁心、疲勞，或更少有肌肉疼痛；沒有嚴重不良反應紀錄。至於該疫苗的有效性，柯弗斯說，將待接種全數1.3萬志願者後再公布。

中國科技部在昨天國務院聯防聯控機制記者會上稱，接種疫苗發生一些不良反應，是正常現象，有可能發生；國內的新冠疫苗臨牀試驗，亦發生過輕度不良反應，包括接種部位疼痛、紅腫及低燒、發熱等，但尚未收到嚴重不良反應的報告，「總體情况還是不錯的」。

聖保羅州政府表示，該疫苗是目前巴西國內最安全、進展最佳和最有效抵抗新冠病毒的疫苗。聖保羅州期望在今年年底前為「CoronaVac」取得國家批准，以便在明年初開始為民眾接種。州政府已與北京科興簽定協議，在明年2月底前將購買6千萬劑「CoronaVac」。