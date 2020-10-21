中國四疫苗進三期臨牀試驗階段 6萬受試者無嚴重不良反應 浙江昨推緊急接種

通過階段仍要一系列審批才可上市

在正常情况下，疫苗經過三期試驗後，還要通過一系列審批程序才會批准上市。科技部社會發展科技司副司長田保國昨日在發布會上表示，中國的疫苗研發工作總體上是處於世界領先地位，目前已有13個疫苗進入臨牀試驗。其中滅活疫苗和腺病毒載體疫苗兩種技術路線共4個疫苗進入三期臨牀試驗，總體上進展順利。他稱，截至目前共計接種約6萬名受試者，未收到嚴重不良反應的報告。

國藥集團董事長、黨委書記劉敬楨則表示，國藥集團中國生物所屬的北京生物製品研究所和武漢生物製品研究所的兩款滅活疫苗正在阿聯酋、法國、約旦、秘魯、阿根廷、埃及等十個國家開展三期臨牀試驗，目前已經接種5萬餘人，人群樣本量涵蓋125個國籍，總共接種者將達到6萬餘人。

劉敬楨稱，上述兩款疫苗在此前內地第一期、第二期臨牀研究、揭盲（即比較注射安慰劑者的反應）後，結果顯示疫苗效果良好。他形容，當前新冠滅活疫苗正在全力衝刺階段，「是萬里長征還剩最後一公里」，只待在三期臨牀試驗取得安全性和保護力數據後，審評獲批上市。

外交部國際司二級巡視員趙星則在會上表示，儘管中國的疫苗研發處於全球領先且有足夠產能，但仍然決定加入由世衛組織、全球疫苗免疫聯盟共同發起的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX），強調中方已經鄭重承諾，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球的公共產品優先向發展中國家提供。以促進全球疫苗的公平分配，保障發展中國家疫苗分配，並推動其他國家加入實施計劃。

國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉介紹，預計今年年底中國疫苗的產能可達到6.1億劑，明年疫苗的年產能將在此基礎上有效地擴大，切實保證中國以及全球其他國家對中國新冠疫苗的需求。

消息：京滬廣深已登記需接種者

知情人士向本報指，數月前，北京、上海、深圳、廣州、天津等城市便已對全市有接種疫苗需求的人群核查了解，例如對留學生、海員或口岸工作人員及航空人員等人群登記。預計疫苗上市後，上述城市即將開展大規模接種。浙江多地近日開展疫苗緊急接種計劃。昨日，紹興衛健委稱國產疫苗已達到安全標準，將向市民開放接種。《環球時報》報道，相關部門回應稱，目前浙江各地還沒到面向大眾開放疫苗的階段，仍然僅限於緊急接種小部分人群。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676