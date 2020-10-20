兩年前台鐵事故調查報告：管理疏失司機超速

列車動力時有時無 司機沒通報

台鐵第6432次車普悠瑪自強號2018年10月21日下午進入蘇澳新馬站月台前傾斜翻覆，造成18人死亡291人受傷。中央社報道，根據最新調查報告，事故列車出發前，4具主風泵中，已發生第1及第8車主風泵強制停止故障，第3、6車主風泵性能不佳，所以列車動力時有時無，但司機對列車故障狀况，都沒有按規定通報檢查員。

運安會主委楊宏智說，列車接近新馬站時，司機與檢查員密集對話，一面看故障顯示，一面還要回應檢查員與調度員，當時應處於手忙腳亂。運安會鐵道調查組長林沛達說，可以發現，事故的列車是在故障情况下，由司機開上路。檢視台鐵的管理，列車啟動整備程序的出車檢查項目不完整，導致司機員缺乏明確出車標準，錯失更換正常列車編組運轉機會。

台鐵出車檢查項目不完整

運安會指出，事故列車在出事前車速維持時速140公里，煞車把手一直未啟動，司機發現時快速將電門收回想減速，但幾乎是事故前一秒，已來不及，造成列車翻覆。