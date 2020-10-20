7常委赴抗美援朝展覽 習：弘揚偉大精神

中國人民志願軍在1950年10月19日跨過鴨綠江進入朝鮮，揭開了抗美援朝戰爭序幕。國家主席習近平並未出席昨日上午的開幕式，央視報道，習近平昨下午在參觀主題展覽時強調，在新時代繼承和弘揚偉大抗美援朝精神，為實現中華民族偉大復興而奮鬥。央視畫面顯示，一同參觀展覽的包括總理李克强等其他6名政治局常委，國家副主席王岐山也一同參觀展覽。

新華社報道，昨上午10時，開幕式開始。全場高唱國歌，隨後向在抗美援朝戰爭中英勇犧牲的烈士默哀。王滬寧在講話中表示，抗美援朝戰爭是保衛和平、反抗侵略的正義之戰。英雄的中國人民志願軍將士，同朝鮮人民和軍隊一道，捨生忘死，浴血奮戰，贏得了抗美援朝戰爭的偉大勝利。王滬寧說，舉辦主題展覽，「充分彰顯中華民族不畏強暴、維護和平的堅定決心，激勵我們奮力投身新時代強國強軍偉大事業。」

70周年金銀紀念幣周四發行

央行昨日發布公告稱，定於10月22日發行中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年金銀紀念幣一套。該套紀念幣共2枚，其中金質紀念幣1枚，銀質紀念幣1枚，均為中國法定貨幣。此前，以中共中央、國務院、中央軍委名義頒發的「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章，近期已經陸續向健在的老戰士老同志頒發。

除了各種高調的紀念活動，央視也製作了6集紀錄片《為了和平》，18日起於晚間8時的黃金時段在央視綜合頻道播出。